V Podorlicku archeologové našli zřejmě místo pohřebního rituálu z doby Keltů

Průzkum ukázal, že prameniště těsně pod místem s kameny přecházelo do vodoteče, která zhruba po 50 metrech vytvářela hluboký zářez a poté ústila do Zlatého potoka. „Ještě první meandr vodoteče se nacházel v prostoru odkrytém pro stavbu silnice, byl tedy také prozkoumán. Našly se v něm mimo jiné zlomky nádob, tři části různých skleněných náramků a železná sekera. Nálezy teprve procházejí zpracováním, ale už nyní tušíme, že patří širšímu časovému intervalu z průběhu doby laténské datované od poloviny 5. století před naším letopočtem do přelomu letopočtu,“ řekla Martina Beková.