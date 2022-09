Dobročinný šatník v Liberci po půl roce končí, pomohl tisícům lidí

Přesná čísla organizátoři šatníků nemají. Kvůli velkému zájmu zvládli dělat statistiku jen první měsíc provozu. „Neměli jsme už nikoho navíc, kdo by dělal statistiku, ale byly to tuny oblečení, které prošly tím naším prostorem,“ řekla Lucie Fürstová za dobrovolníky, kteří šatník provozovali. Jejich činnost podle ní dneškem nekončí. „Myslím, že zas nastal čas, přesunout naši pomoc na internetovou platformu Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji, případně na Dobročinný šatník pro veřejnost,“ dodala.

V dobročinný šatník se v polovině března proměnila malá prodejna v obchodním centru Forum. Prostory dostali dobrovolníci k užívání zdarma od provozovatele Fora. Podle Fürstové se tehdy jednalo o spontánní krok. „Otevřeli jsme proto, že jsme měli pocit, že je potřeba okamžitě pomoci. Nevěděla jsem, jak to budeme provozovat. Pustila jsem se do toho bezhlavě a připojovali se postupně další dobrovolníci,“ zavzpomínala. „A také mě šokovala snaha pomoci. Ze začátku to bylo od dárců extrémní. Nestačili jsme přijímat, to bylo krásné,“ doplnila.

Od počátku byl podle ní velký zájem i ze strany těch, kteří pomoc potřebovali, tedy ukrajinských uprchlíků, ale i dalších lidí v nouzi. „Během několika dnů to bylo z nuly na 300, 400 lidí denně. Maximálně jsme měli za den 450 lidí. To bylo neuvěřitelné, to bylo jak ve včelím úlu,“ uvedla.

Zpočátku měl šatník otevřeno každý den, nyní to bylo už jen jednou týdně. Podle Fürstové ale šatník nekončí kvůli tomu, že by nebyl zájem o věci od dárců. Před každým otevřením se i v současnosti před prodejnou tvořila fronta a denně tam přišlo kolem 200 lidí. „Končíme kvůli dobrovolníkům. Ti lidé také chodí do práce, mají rodiny a nemohou tady trávit veškerý čas, byť se o to snaží. Byla tady hezká atmosféra, ale už si musí všichni odpočinout,“ uvedla.

Jádro dobrovolníků v šatníku tvořilo asi 30 lidí. „Nejčastěji se střídalo 15 českých a deset ukrajinských, kteří jsou tady s námi od začátku. My sledujeme i jejich osud,“ řekla Fürstová. Jedním z nich je i Voloďa. „To je pán, který se u nás učí na řidiče, bude mít stálé zaměstnání. Jeho žena má šest dětí a živí čtrnáctičlennou rodinu. A i když má Voloďa práci, tak každé úterý tady celý den pracoval a spravil úplně vše,“ dodala.