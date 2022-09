Jablonec investuje do rekonstrukce osvětlení, spotřebu chce snížit na čtvrtinu

Radnice připravila projekt postupné modernizace osvětlení, na první etapu za více než deset milionů korun už získala 8,2 milionu korun z Národního plánu obnovy. Technické služby také už vyměňují výbojky za úspornější LED osvětlení.

„Do konce tohoto roku by mělo být vyměněných zhruba 600 svítidel. Podařilo se nám také získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a s jejím přispěním by město mělo mít vyměněno asi 25 procent z celkového počtu svítidel,“ doplnil náměstek primátora Milan Kouřil (ANO). Modernizací osvětlení se bude ve čtvrtek zabývat na svém posledním jednání před volbami městské zastupitelstvo, které by mělo schválit uskutečnění projektu a jeho spolufinancování. Radnice pak vypíše soutěž na dodavatele.

Na modernizaci veřejného osvětlení pracuje Jablonec od roku 2019. „Původní projektovou dokumentaci zpracoval Jiří Tesař, předseda České společnosti pro osvětlování, a rozdělil ji do deseti etap. Aktuálně se však podařilo projektovou dokumentaci přepracovat, rozdělit do pěti etap, a zkrátit tak dobu realizace do roku 2025. Společně se svítidly pracovníci vymění i svodové kabely, kde bude třeba, také sloupy veřejného osvětlení,“ řekl Kouřil.

Jablonec osvětluje 6400 sloupů veřejného osvětlení, některé jsou ale starší 50 let, jsou za hranicí životnosti a mohou být i nebezpečné. Kvůli plánované obnově město už před pěti lety převzalo osvětlení do svého majetku, před tím patřilo městské společnosti Technické služby Jablonec. Bez převzetí by ale radnice nemohla do obnovy investovat ani žádat dotace. Některé části už byly v posledních letech obnoveny při rekonstrukcí ulic. Nové osvětlení tak mají třeba ulice V Aleji, U Přehrady, Riegrova nebo Generála Mrázka.