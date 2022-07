Jablonec nad Nisou chce v létě na burze nakoupit elektřinu a plyn

Na konci letošního roku končí podle Kouřila Jablonci nad Nisou smlouva o dodávkách elektřiny se současným dodavatelem Centropol Energy a není možné ji prodloužit. Stejně je na tom druhé největší město v Libereckém kraji i s dodávkami plynu od Pražské plynárenské. „Město se společně s některými dalšími zapojilo do iniciativy, která zpracovala analýzu nákupu energií. Z výsledků vyplývá, že většina nakupuje na Českomoravské komoditní burze Kladno, zkušenosti jsou pozitivní,“ doplnil Kouřil. I proto chce město znovu nakupovat na burze.

Objem nakupovaných komodit prostřednictvím burzy nemá podle náměstka zásadní dopad na konečnou cenu. „Mnohem významnější pro výhodný nákup je období, kdy se obchod uskuteční. Cenu pro konečné spotřebitele ovlivňují dva hlavní faktory, a to cena komodity na velkoobchodním trhu a kurz koruny vůči euru. K získání dobré ceny na burze je důležitá činnost dohodce, s nímž centrální zadavatel uzavírá smlouvu. Tím je pro Jablonec společnost FIN-servis,“ dodal Kouřil.

Poslední nákupy na burze už byly ale za ceny výrazně vyšší - elektřina zdražila více než pětinásobně na 6453 Kč/MWh, plyn téměř sedmkrát na 2900 korun za MWh. „V rozpočtovém výhledu na další období proto rozhodně počítáme s tím, že energie budou minimálně o sto milionů dražší, že zdraží pro město ze 70 na 170 milionů korun, to se samozřejmě propíše do toho, co si budeme moci dovolit v investicích a podobně,“ dodal Kouřil.