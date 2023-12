Jablonec zruší s novým jízdním řádem jeden spoj, posílí ale spojení do hor

Od pondělí 25. prosince do neděle 17. března naopak posílí spojení z Jablonce do Jizerských hor. V sobotu, neděli, ve svátky a také o prázdninách bude z Pražské ulice v Jablonci vyjíždět linka 121, která pojede přes Hrabětice a Bedřichov zpět do Jablonce. Zvýší se také počet autobusů na lince 101 z Jablonce na Bedřichov, ve všední dny budou autobusy vyjíždět dopoledne v půlhodinovém intervalu. K cestám do hor je podle Wejnara možné využít také linku 104 do Horního Maxova.