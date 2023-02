Kácením začala výstavba cyklostezky z Železného Brodu do Líšného na Jablonecku

Jde o jeden z úseků postupně budované cyklostezky Greenway Jizera, která by po dokončení měla vést od pramene Jizery na Smrku v Jizerských horách až po soutok s Labem ve středních Čechách. I když se původně předpokládalo, že by v roce 2015 mohla být celá trasa hotova, mnoho úseků ještě chybí. U části mezi Železným Brodem a Líšným dokonce několik let hrozilo, že tam cyklostezku nebude možné postavit. Jizera v tomto místě vede úzkým údolím, kdy na jedné straně v těsné blízkosti řeky vede silnice první třídy a na druhé straně je železnice. Jako jediné možné řešení se ukázalo vést cyklostezku mezi Jizerou a kolejemi. Kvůli ochranným pásmům ale roky trvalo, než projektanti nalezli kompromisní řešení, které by vyhovovalo Povodí Labe a Správě železnic, což ale zároveň výstavbu cyklostezky výrazně prodražuje.