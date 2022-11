Kvůli odlovu přemnožených prasat zavřou od prosince v noci lesy kolem Jablonce

Uzavření lesů se bude týkat oblasti Rádla, Srnčího dolu a Prosečského hřebene. Zákaz potrvá od 1. prosince do konce února příštího roku v nočních hodinách vždy od 18:00 do 08:00 následujícího dne, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.

„Zákaz vstupu bude vyhlášený proto, aby myslivci mohli přemnoženou zvěř odlovit. To není v současné době možné, protože se v lesích pohybují hodně houbaři nebo tam lidé venčí své psy, které nemají na vodítku. Často lidé běhají v lesích i v noci. Divočáci tak nemají klid, který paradoxně nacházejí na okrajích města, na loukách při sídlištích, kde je pro ně často i dostatek potravy. Proto statutární město chystá razantní opatření k regulaci černé zvěře,“ řekl k rozhodnutí lesy uzavřít primátor Miloš Vele (ODS).

Opatření, jehož cílem je snížení stavů divočáků v okolí Jablonce, počítá například i s instalací odchytové klece a fotopastí. „Dalším opatřením bude povolení odlovu, a to i na nehonebních pozemcích,“ doplnila Petra Němečková z oddělení životního prostředí města. Lesy město neuzavírá poprvé, podobně byl vstup do oblasti Srnčího dolu v noci zakázán loni od srpna do konce října. Za tři měsíce tam tehdy myslivci ulovili 42 zvířat, tolik jich běžně uloví za celý rok.