Liberec bude celý příští týden patřit veletrhu práce a vzdělávání EDUCA

Veletrh EDUCA patří k největším akcím svého druhu v Česku, poslední dva ročníky ale poznamenala koronavirová pandemie a s ní spojená omezení. V roce 2020 se veletrh živě vůbec uskutečnit nemohl, a tak ho organizátoři přesunuli do on-line prostředí. Loni už se Educa on-line stala stabilní součástí programu. I letos jsou od 1. října až do konce března na webových stránkách www.educaliberec.cz veškeré informace a novinky veletrhu a také katalog jednotlivých firem a škol.

Centrem programu bude tradičně liberecká Home Credit Arena, kde se od 13. do 15. října představí školy i zaměstnavatelé nejen z Libereckého kraje. Aktuálně je přihlášeno zhruba 60 škol a 40 firem a dalších organizací. „Loni program v aréně navštívilo 22 000 lidí, ale vzhledem k tomu, že my jsme se už dostali z arény do celého kraje a Liberce, tak na všechny aktivity, které jsou spojeny s Educa weekem, předpokládáme přes 45 000 lidí návštěvnost. A to nepočítám on-line,“ dodal Přinda.