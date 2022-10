Liberecká univerzita vyhlásila úsporný týden, ověřit chce, zda dokáže ušetřit

„Chceme zjistit, zda drastická opatření mají efekt, zda skutečně dojde k úsporám. Jestli má smysl všechno hodně přiškrcovat a do jaké míry se to na spotřebě projeví. Máme vlastní rozvodny, takže u elektřiny jsme schopni to vyhodnotit. Víme, kolik elektřiny jde do každé budovy, takže zjistíme, jestli když budou lidé zhasínat na záchodech, na chodbách a podobně, se to na spotřebě projeví, nebo ne,“ doplnil rektor Miroslav Brzezina.