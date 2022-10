Liberecký kraj posílí ranní vlaky do Frýdlantu, střední škole přibylo studentů

Z Liberce do Frýdlantu vyjíždí podle Blažka ráno vlak každou půlhodinu. „Vlaky, které vyjíždějí v půl, tak jezdí dva vozy a v Raspenavě se rozdělují, jeden jede přes Frýdlant na Černousy a druhý do Bílého Potoka. V celou pak jezdí jen jeden vůz přes Raspenavu a Frýdlant do Nového Města pod Smrkem,“ doplnil Blažek. Kvůli většímu počtu cestujících teď bude mít i ranní vlak do Frýdlantu a Nového Města druhý vůz a celková kapacita se zvýší na 140 sedících pasažérů. „Lidé tak už nebudou muset stát,“ dodal.