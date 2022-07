Menší města v Libereckém kraji trápí nedostatek lékařů, lákají je na benefity

S nedostatkem lékařů se potýká například sedmitisícový příhraniční Frýdlant na Liberecku. „To je ale v celé republice, že na malých městech nebo v aglomeracích jako jsme my chybí dětští lékaři, chybí zubaři a hrozí to i u obvodních lékařů,“ uvedl starosta města Jiří Stodůlka (ODS).

Za úspěch ale považuje, že nemocnici ve městě před třemi lety odkoupila Krajská nemocnice Liberec (KNL) od společnosti EUC, která kvůli nedostatku lékařů postupně omezovala péči a přestala zajišťovat i lékařskou pohotovost. Liberecká nemocnice péči postupně obnovila. „Teď je to takové, že to stoupá nahoru,“ řekl frýdlantský starosta.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Vladimíra Richtra (ODS) je těžké říct, kolik lékařů v kraji chybí, protože není dáno, kolik by jich mělo být na počet obyvatel. „Jisté je, že stále dochází k poklesu počtu úvazků lékařů, nejvíce pak v oboru praktický lékař pro děti a dorost a u zubních lékařů. Zubních lékařů je co do počtu dostatek, ale odstupují od smluv se zdravotními pojišťovnami, takže si pacient musí vše hradit, a jsou opět nerovnoměrně rozloženi v kraji, to znamená, že chybí na periferiích,“ řekl Richter. Pediatři podle něj v kraji nejvíce chybí v oblasti Železného Brodu a Frýdlantu, praktičtí lékaři pro dospělé na Tanvaldsku.