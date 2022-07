Muzeum v Liberci vystavuje kůl použitý při popravě před 263 lety

Příběh Anny Wormové je zdokumentovaný v takzvaných Černých knihách Liberce. Její tragický příběh se stal před devíti lety také součástí netradiční taneční inscenace Café Reichenberg - do temnoty, kterou vytvořil baletní soubor libereckého divadla. Wormová za prusko-rakouské války přitáhla s rakouským vojskem do Liberce, otěhotněla a po porodu zabila novorozeně. „Anna Wormová z Pokratic u Litoměřic byla 10. května 1759 odsouzena k smrti za to, že 1. března uškrtila své novorozené dítě v Dolním Hanychově,“ uvedl Mikulička.