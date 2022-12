Na autobusovém nádraží v Jablonci nad Nisou bude znovu k dispozici čekárna

„Čekárna na jabloneckém autobusovém nádraží léta chyběla. Zavřená byla proto, že budovu, kde čekárna je, město nevlastní. Nyní se nám podařilo vyjednat pronájem a po nezbytných úpravách můžeme čekárnu otevřít,“ doplnil náměstek primátora Petr Roubíček (ODS). Čekárna bude otevřená ve všední dny a v sobotu od 06:00 do 20:00, v neděli ji mohou cestující využít až od 10:00. K dispozici jsou i toalety, kam je vchod z boku budovy. „Provoz bude zkušební, je možné, že se do budoucna ještě změní,“ dodal Roubíček.

MHD v Jablonci převezme od února na pět let nový dopravce - ČSAD Slaný. Ve městě nasadí hybridní vozy s kombinovaným pohonem na naftu a elektrickou energii, 23 jich bude 12metrových značky Mercedes-Benz a čtyři menší osmimetrové značky Iveco. Vozy budou klimatizované, vybavené USB nabíječkami a LED monitory. S novým dopravcem se do budovy na autobusovém nádraží vrátí prodej jízdenek. Dnes musí cestující pro předplatné na MHD do Eurocentra a jízdenky do regionální dopravy se prodávají ve stánku pekařství na autobusovém nádraží.