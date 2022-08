Na Českolipsku začaly práce na rozšíření silnice I/9 od Svoru na Nový Bor

Rozšíření silnice připravovalo ŘSD osm let. Do veřejné soutěže se přihlásilo sedm uchazečů, s nejnižší nabídkovou cenou zvítězilo sdružení stavebních firem Eurovia CS, SaM silnice a mosty a Integra stavby. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je cena zhruba o 90 milionů korun nižší, než byl původní odhad projektantů. „Stavba bude financovaná víceméně z národních zdrojů, v tuto chvíli se nepředpokládá, že na to budou evropské finance použity, to znamená, že to bude ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ doplnil Mátl.