Na pomoc ukrajinským uprchlíkům Liberec zřejmě vyčlení další tři miliony

V adaptačních kurzech je zhruba 500 ukrajinských dětí. „Máme 22 skupin, v každé je od 20 do 25 dětí,“ uvedl náměstek primátora pro školství i sociální oblast Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj). Jednu skupinu podle něj vytvořili i v mateřské škole pro ukrajinské děti, které by měly jít příští rok do první třídy základní školy.