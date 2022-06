Na Trojmezí znovu ožívá myšlenka na propojení tří států jedním mostem

O výstavbě společného mostu na bodu Trojmezí se začalo mluvit už v roce 2004 u příležitosti vstupu Česka a Polska do schengenského prostoru. V plánu bylo, že symbolicky se tři větve mostu vedoucí z každé země spojí uprostřed řeky Nisa. Projekt zkrachoval hlavně na ceně. Původním záměrem bylo postavit prostou lávku, kvůli nestabilnímu podloží ale bylo nutné projekt přepracovat a odhadovaná cena na výstavbu mostu narostla čtyřnásobně na 4,8 milionu eur (126 milionů korun).

S Polskem propojuje Česko řadu let alespoň dřevěný mostek nad Oldřichovským potokem, jenž se u Trojmezí vlévá do Nisy. S Německem nemá Hrádek přes Nisu žádné spojení, proto začal vyjednávat s Žitavou o výstavbě mostu s odhadovanými náklady do 20 milionů korun.