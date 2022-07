Návštěvnost Jizerskohorských bučin po zařazení na seznam UNESCO stoupla jen málo

Podle ředitele regionálního pracoviště Liberecko Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) Jiřího Huška se návštěvnost Jizerskohorských bučin zvýšila jen málo. „Nemám pocit, že by se to změnilo nějakým dramatickým způsobem. Je to zhruba tak, jak jsme odhadovali. Je to věc, která je zajímavá, která má svůj velký význam, ale že by to byl prvoplánový turistický cíl pro nějaké davy, tak to určitě ne,“ řekl Hušek.