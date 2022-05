Nemocnice v Liberci bude muset dočasně uzavřít operační sály v budově chirurgie

Uzavřením operačních sálů podle něj nebude nijak ohrožena akutní péče. „Zůstane zachována v plném rozsahu,“ řekl mluvčí. I ostatní operativu se podle něj budou snažit omezit co nejméně. KNL k jejímu zajištění využije své další dvě nemocnice, jež provozuje, a to v Turnově a Frýdlantu. „Přeorganizováváme operační plány tak, abychom minimalizovali výpadek. A pacienti, co jsou zvyklí na svého operatéra, tak o něj nepřijdou. Jen podstoupí zákrok v jiné nemocnici,“ uvedl Řičář. Při péči o dětské pacienty pomůže Liberci i jablonecká městská nemocnice. „Poskytnou nám kapacitu a o pacienty se postarají naši chirurgové ve spolupráci s jabloneckými,“ dodal mluvčí KNL.