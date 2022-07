Nevhodné ke koupání jsou v Libereckém kraji dvě přírodní koupaliště

Podle starosty Tanvaldu Vladimíra Vyhnálka nejde u nich o nic neobvyklého. „Je to přírodní koupaliště, to není betonová vana a nedokážete to úplně vydezinfikovat jako v bazénu,“ uvedl starosta pro ČTK. Podle něj to řeší občasným vypuštěním vody z koupaliště, což už nyní udělali. „Hasiči koupaliště vyčistí, pak ho zase napustíme, chemicky upravíme a bude to v pořádku,“ dodal starosta. Přírodní koupaliště v Tanvaldu je z 30. let minulého století a od té doby se podle starosty příliš nezměnilo. Zásobované je vodou z potoka.