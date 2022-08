Nevyužívanou celnici v Harrachově se vydražit nepodařilo, město aukci zopakuje

Celnici postavenou v 70. letech minulého století ze žuly a betonu získal Harrachov v roce 2008 bezúplatně od státu. V nájmu tam byly v minulosti herna a freeshop s potravinami, řadu let už je ale celnice nevyužívaná a chátrá. „Máme posudek, který říká, že je to skoro neopravitelné,“ řekl již dříve místostarosta Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov). Využití pro celnici město nemá a pokusy předchozího harrachovského vedení vrátit objekt státu skončily neúspěchem. Radnice tak za 11 milionů dokoupila související pozemky a pro bezmála hektarový areál hledá investora.

„Ukázalo se, což jsme předpokládali, že budeme muset udělat změnu územního plánu tak, aby ti investoři nešli do rizika,“ doplnil Vašíček. Zastavitelnost pozemku je podle něj dnes územním plánem omezena na 15 procent rozlohy pozemku, což potenciálním investorům k výstavbě hotelu nestačí. Zvýšit by se tak měla zhruba na 50 procent a umožnit chce město i podzemní garáže a vyšší stavbu, než je tam dnes. Hotové by to podle Vašíčka mohlo být do konce letošního roku, záležet ale bude také na výsledku zářijových komunálních voleb.