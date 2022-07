Harrachovské sklárně ubylo letos v létě návštěvníků, méně také utrácejí

Ve sklářské společnosti Lasvit zvažují, že kvůli vysokým cenám a zejména nejistotě v dodávkách plynu investují do elektrické vany na tavení skla. Ještě před pár lety přitom znamenalo pro sklářské firmy tavení skla elektřinou výrazně vyšší náklady a horší konkurenceschopnost, v současné nejisté době může být ale zárukou pokračování výroby. „Pro nás by to byla příliš velká investice, nevyplatila by se, odhaduju to na nějakých 20 milionů korun,“ řekl Novosad.