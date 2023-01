Nový dopravce ČSAD Slaný nasadí od února v Jablonci nad Nisou hybridní autobusy

Nový dopravce nahradí společnost Umbrella Coaches and Buses, které po dvou letech 31. ledna smlouva skončí. Jablonec původně hledal dopravce na deset let, nakonec ale vedení města zakázku zkrátilo na polovinu. „Byly kolem toho velké diskuse, ale my jsme to nakonec vyhodnotili z toho pohledu, že technologie jdou dopředu a že možná za těch pět let už bude doba, kdy by mohly být nasazeny jiné autobusy, třeba elektroautobusy,“ doplnil primátor Miloš Vele (ODS).