Oprava Lidových sadů v Liberci vyjde asi na 200 milionů, kraj chce získat dotaci

Rozlehlou budovu na okraji Liberce převzal kraj na začátku letošního roku od města spolu se zoo a botanickou zahradou. Lidové sady patří k významným kulturním centrům v Liberci od konce 19. století, kdy tam bývala velká zahradní restaurace. Současná romanticko-secesní podoba stavby je výsledkem projektu architekta Jakoba Schmeissnera z let 1900 až 1901. Součástí památkově chráněného objektu je velký společenský sál i 35 metrů vysoká vyhlídková věž. Centrum dnes nabízí hudební a taneční akce, výstavy, workshopy, přednášky a další kulturní pořady, sídlí tam vedení zoologické zahrady. Stav budovy ale není dobrý. „Tam si žádá obnovu hlavní sál, malé sály, je to tam v dost zoufalém stavu,“ řekla Vinklátová.

Chystaná obnova je ve fázi projektové přípravy. Kraj ji chce dokončit do léta příštího roku, a pokud získá i dotaci, rekonstrukci budovy by chtěl zahájit na začátku roku 2024 a dokončit ve druhé polovině roku 2025. Podle chystaného projektu by měly v Lidových sadech vzniknout i zkušebny pro začínající hudebníky a kapely a také nahrávací studio, kde by si mohli pořídit vlastní nahrávky. Kraj počítá s opravou sálů a Experimentálního studia. „Kromě vybavení zvukovou a světelnou aparaturou a moderními technologiemi pro projekce získají tyto prostory nově řešenou vzduchotechniku, elektroniku a akustiku,“ dodala náměstkyně hejtmana.