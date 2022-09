Silnice první třídy na Liberecku bude sedmkrát krátkodobě neprůjezdná

Ekodukt na Rozkoši bezmála za 42 milionů korun staví od letošního dubna firma Eurovia. Tento úsek mezi Bílým Kostelem a Rynolticemi patří v kraji mezi nejrizikovější, co se týče střetů vozidel se zvěří. V období od října 2019 do března 2020 byl dokonce nejhorší v tomto směru v celé republice. Podle dat SRNA indexu, který vydává Generali Česká pojišťovna, se tam tehdy za půl roku stalo 42 nehod se zvěří. Výstavba ekoduktu by měla být hotová do konce letošního roku, včetně výstavby oplocení silnice v celkové délce 3,2 kilometru.