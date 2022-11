Parkování v Bedřichově pro běžkaře nezdraží, lepší bude asi průjezd přes Maliník

Podle starosty obce Petra Holuba jde o vstřícný krok vůči lyžařům. Novinkou bude podle něj prodloužení autobusové linky z Jablonce nad Nisou až do sedla Maliníku, kde vznikla točna. Zároveň přibyl i odbočovací pruh pro tamější parkoviště. Díky těmto úpravám by měl být přejezd přes vrchol Maliníku pro motoristy plynulejší a bezpečnější.

Příjmy z parkovišť jsou pro jizerskohorskou obec zásadní, pokrývá z nich i náklady spojené s turistickým ruchem. „Ať už je to úklid sněhu, odpadků, nějaké opravy po zimách. To už dnes nejsou částky ve statisících, ale nižších milionech a bez příjmů z parkovišť bychom to nezvládli dělat tak, jak to děláme teď. Dokonalé to sice není, to bychom ale potřebovali mnohem více peněz,“ řekl ČTK starosta. Tržby z obecních parkovišť jsou podle něj ročně kolem deseti milionů korun, po odečtení nákladů obci na investice zůstává zhruba polovina.