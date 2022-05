Regata Máchovo jezero přidá večerní plavby, vyplouvat chce pětkrát do týdne

„Zatímco dosud vyplouvala třikrát do týdne, v sezoně chce nabídnout okružní plavbu za soumraku, pokud to kapacita dovolí, alespoň pětkrát do týdne. Loď nabízí vyhlídku na západ slunce nad jezerem s živou hudbou, vyplouvá za soumraku a vrací se za tmy,“ řekl ředitel společnosti Regata Máchovo jezero Vladimír Reichert.