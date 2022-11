Rekonstruovaná silnice přes Ještěd v Liberci bude v zimě průjezdná bez omezení

Zcela hotovo by mělo být do léta 2023. Stavbaři se co nejvíce snaží využít počasí, a tak se na silnici stále pracuje. Přes zimu to bude průjezd stavbou, ale bude to bez semaforů, řekl dnes ČTK ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička. Žádná z opravovaných krajských silnic podle něj nebude přes zimu uzavřená, silnici přes Ještěd otevřou 1. prosince.