Stavba má své odpůrce i mezi místními, hlasy proti se ozývají ze Slunečné nebo Skalice u České Lípy. Tamní obyvatelé se obávají poškození přírody, velkého zásahu do krajiny, rozdělení obhospodařovaných pozemků a také zátěže pro obyvatele v blízkosti plánované silnice. Petici proti plánované výstavbě této přeložky podepsalo na internetu přes 660 lidí.

Připravovaný úsek je součástí takzvaného jihozápadního obchvatu České Lípy. Práce na projektu začaly v roce 2008 výstavbou mimoúrovňové křižovatky v Sosnové. Podle původních plánů měla první auta po novém obchvatu projet v roce 2016, ale v roce 2010 stavbu zastavil z úsporných důvodů tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné). Dokončena tak zůstala jen část první etapy, která končí na začátku České Lípy v Dubici. Na to by měla navázat výstavba zhruba 1,5 kilometru dlouhého úseku z Dubice do Dolní Libchavy. ŘSD dnes na twitteru uvedlo, že pro tento úsek vydal liberecký krajský úřad stavební povolení. „Na akci aktuálně probíhá příprava výběrového řízení, aby mohla být stavba v roce 2023 zahájena,“ napsalo ŘSD.