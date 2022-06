O podobě nové knihovny v České Lípě rozhodne architektonická soutěž

„Knihovna by měla být chloubou České Lípy, věřím, že architekti navrhnou budovu, která bude plnit nejenom účel knihovny, ale že ten objekt bude komunitním centrem, že bude centrem vzdělanosti. Současná budova hlavní knihovny je ve špatném technickém stavu, nesplňuje požadavky bezbariérovosti a nevyhovuje moderním potřebám,“ doplnila starostka Jitka Volfová (ANO). Nová budova na nároží ulic Tržní a Prokopa Holého umožní další rozvoj knihovny a rozšíření jejích služeb.

O nových prostorách pro městskou knihovnu se v České Lípě diskutuje přes 20 let, spolu s rekonstrukcí divadla a výstavbou venkovního koupaliště patří k prioritám města. Radnice uvažovala také o možnosti přesunout knihovnu do Kulturního domu Crystal, jehož rekonstrukci připravuje, přednost ale dostala výstavba nové budovy v proluce mezi Tržní ulicí a Jeřábkovým náměstím. Radnice tam původně chtěla postavit nové divadlo, nakonec se ale rozhodla pro rekonstrukci původní budovy Jiráskova divadla, a tak může místo využít pro knihovnu.

Prokop očekává, že s novou budovou by se mohl zvýšit zájem o knihovnu a její služby, tak jako se to stalo po rekonstrukci na pobočkách na sídlištích Lada a Špičák. Náklady na stavbu se odhadují na 200 milionů korun, radnice chce na knihovnu žádat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), získat by mohla až 85 procent potřebných peněz, maximálně ale 85 milionů korun.