Rychnov u Jablonce bude mít nové centrum služeb, bude v bývalých skladech

Hotovo by mělo být do konce června příštího roku. Jde o nejvýznamnější investici města minimálně posledního desetiletí. „Do tohoto objektu přesuneme veškeré služby, co máme po městě,“ uvedl starosta třítisícového Rychnova Tomáš Levinský. V přízemí léta nevyužívaného a chátrajícího objektu známém jako Tilia bude informační centrum, lékařské středisko, lékárna, služebna strážníků. V prvním patře bude městský úřad včetně zasedací místnosti a ve druhém patře knihovna a část základní umělecké školy.