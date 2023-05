U přehrady v Jablonci nad Nisou chce radnice minirampu pro skateboarding

ČTK to dnes řekl náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti). Minirampa přijde město včetně DPH na 720 000 korun, dodavatelem je pražská společnost Bonidee MNG. V Jablonci je nedaleko přehrady skatepark, kvůli špatnému technickému stavu ho ale v roce 2019 zavřeli.

„Minirampa u přehrady bude jedním ze dvou skate spotů. Ten druhý plánujeme v parku Nová Pasířská tak, aby co nejméně rušil okolí. Proto zde budou jen tři malé betonové prvky bez rampy, které neprodukují hluk, a vyjít by měly na dalších zhruba 100 000 korun. Instalovány budou v blízkosti otočky tramvaje,“ doplnil Chuchlík. Město se tak podle něj snaží vyjít komunitě vstříc, připravuje i výstavbu nového skateparku. „Nebude to ale zřejmě dřív než za dva roky,“ dodal.