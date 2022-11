V Chrastavě dokončují zásobníky pro záložní způsob centrálního vytápění LTO

Zásobníky jsou tři, do každého se vejde 10 000 litrů, při extrémním mrazu, který ve městě byl naposledy někdy v roce 1988 nebo 1989, by to mělo stačit na téměř tři týdny při výpadku plynu, řekl dnes ČTK Petr Vedral, jednatel společnosti VE, která teplárnu pro město provozuje.

Na centrální kotelnu jsou ve městě s 6200 obyvateli napojeny školy, domy s pečovatelskou službou i městský úřad, ale také zhruba 380 domácností na sídlišti Střelecký vrch. Starosta Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj) věří, že v současné nejisté době přinese investice do LTO z pohledu energií větší jistotu i nižší ceny pro odběratele tepla. I proto zastupitelé na jaře na projekt uvolnili sedm milionů z městského rozpočtu. „Hotové by to mělo být do konce listopadu, pak bude čtrnáctidenní zkušební provoz,“ doplnil starosta.

Dotace na LTO není jedinou podporou pro centrální vytápění, firmě VE, která městskou kotelnu provozuje, odpustila letos radnice i milion korun na nájemném za kotelnu. Cenu tepla navíc pomáhá snižovat kogenerační jednotka, kterou v areálu teplárny provozuje společnost E.ON. Také odpadní teplo z výroby elektřiny pomáhá vytápět město. Přesto kvůli rostoucím cenám plynu letos i v Chrastavě teplo výrazně zdražilo. Konečnou cenu dnes ale Vedral nedokázal odhadnout. „Nakupujeme za spotové ceny a musíme počkat na vyúčtování,“ řekl.

Chrastavská teplárna zatím nestanovila ani zálohy na příští rok. „Nemáme na příští rok s dodavateli uzavřené smlouvy. Někteří se do dneška nerozhodli, jestli s námi smlouvu uzavřít chtějí,“ uvedl Vedral. I v tom by LTO mohlo firmě pomoci. I když je podle něj zajištění plynu jednodušší, protože doteče až do teplárny, bezpečnější je zásobování LTO. „Protože Česká republika má mnohem lépe diverzifikovány zdroje produktů z ropy než dodávky plynu,“ řekl. Cena LTO navíc už delší dobu klesá.