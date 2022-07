V Hrádku nad Nisou připravují revitalizaci areálu textilky Bekon

V areálu by měla být poliklinika, městský archiv a depozitář, dům sportu. Budovy by měly být v pasivním standardu, počítá se s využitím alternativních zdrojů energie i takzvané šedé vody, řekl ČTK starosta Josef Horinka (Starostové pro Liberecký kraj).

Využití areálu vzešlo podle starosty z diskuse s veřejností, nejvíce volá po vybudování polikliniky, která by na jednom místě soustředila zdravotní péči ve městě. Budova by měla být energeticky soběstačná, podobně jako další objekty v areálu. „S architekty, které jsme si na to našli, jsme udělali studii a investiční záměry. A protože se rýsují nějaké dotační tituly, které teď budou v rámci národního plánu obnovy a dalších programů a v budoucnu už možná ne, tak se to snažíme posunout do té projektové fáze, abychom byli připraveni žádat o dotace,“ doplnil Horinka.

Historie Bekonu sahá do poloviny 19. století, kdy se tam barvily nitě. V minulosti textilka zaměstnávala několik set lidí, výroba v ní ale skončila před více než 20 lety. Město v pohraničí koupilo dvacetihektarový areál zchátralé továrny v roce 2015 za šest milionů korun, aby mělo kontrolu nad jeho využitím. Z některých budov zůstaly jen obvodové zdi, řada z nich se musí zbourat. Zachovaný zůstane šedesátimetrový tovární komín, i když bude o něco nižší.

První práce v areálu začaly opravou továrního komína. „Začali jsme komínem, kterým deklarujeme, že ho chceme zachovat, myslím si, že je to součást historie našeho města,“ řekl Horinka. Korunu dominanty zaniklé továrny pracovníci specializované firmy cihlu po cihle rozebírají, protože se rozpadá. Komín by měli snížit zhruba o půldruhého metru a pak by měli korunu podle původního vzoru obnovit a zpevnit betonovým věncem. Později čekají opravy i nižší části komína. Na koruně chce město umístit koš a nabídnout bydlení nějakému čapímu páru.