V Jablonci zlikvidovali černou skládku z 90. let. Přišlo to na téměř 900 000 korun

Podle tajemníka magistrátu Marka Řeháčka zapojila radnice do úklidu dobrovolníky a lidi z veřejně prospěšných prací, pořídila i dvě auta na svoz. Objem uklizeného odpadu díky tomu narostl. Zatímco loni od května do srpna pracovníci veřejných prací a dobrovolníci sebrali necelých 37 tun odpadu, od září do listopadu to bylo téměř 62 tun odpadu a víc než tuna bioodpadu. „Uklízecí čety odpad ještě dotřiďují a zajišťují jeho likvidaci spolu s ostatním tříděným odpadem, pokud je to možné. Tím se spoří náklady za mimořádný odvoz odpadu,“ dodal Řeháček.