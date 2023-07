V Liberci mají nově sdílená kola, prvních 15 minut je zdarma

Předpokládá, že průměrný počet výpůjček vystoupá na 400 až 500 kol denně. Firma Nextbike působí už ve 35 českých městech a obcích se 7000 koly. V Liberci jich je k dispozici 150 na zhruba 40 stanovištích.

Přestože sdílená kola od stejné společnosti má i sousední Jablonec nad Nisou, přejíždět mezi městy není zatím možné. Každé město si totiž službu platí v určitém rozsahu. „Ta možnost by tam byla, ale bylo by to o nějaké větší domluvě na úrovni obou měst,“ uvedl Karpov.

Libereckou radnici stojí tato služba téměř milion korun, ze své kasy město zaplatí 480.000 korun a od kraje dostane půlmilionovou dotaci. „Investice do prvních 15 minut zdarma je opodstatněná a komfortně to stačí většině uživatelů na přesun z bodu A do bodu B,“ míní Karpov. Po čtvrt hodině zaplatí uživatelé za každých dalších 30 minut 25 korun nebo si mohou pořídit měsíční předplatné 189 korun.

Stanoviště, na kterých lze sdílená kola odstavit, najdou lidé v aplikaci Nextbike nebo na webu firmy. Podle Karpova by v Liberci měla přibýt další. „Myslím si, že ideální stav bude kolem 50, 60 míst na těch 150 kol,“ řekl Karpov. Podle náměstka primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiřího Janďourka (Starostové pro Liberecký kraj) chce město vybudovat hustou síť stanovišť v místech, kde je velká koncentrace lidí, například v blízkosti terminálů a zastávek MHD, aby cestující mohli oba způsoby dopravy pohodlně kombinovat. Při odstavení kola mimo stanoviště hrozí uživateli pokuta 300 korun. Aplikace uživatele upozorní, a pokud kolo přeparkuje na vhodné místo, pokuta se zruší.