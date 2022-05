V Libereckém kraji bude v létě Benátská, Keltská noc, Bohemia jazz či Mácháč

„Těšíme se, ale příprava je složitější. Dá se říci, že letos proběhnou snad všechny akce za poslední tři roky, takže je toho strašně moc a je nedostatek techniků, dalších lidí, prakticky všeho. Ale bojujeme s tím a doufáme, že dorazí i návštěvníci a užijou si to,“ řekl ředitel festivalu Benátská v Liberci Pavel Mikez. S tím, jaký je zájem o vstupenky v předprodeji, je zatím spokojený. „Zatím to běží dobře. Doufejme, že to takto vydrží a sejdeme se v hojné účasti,“ dodal.

Benátská se bude v Liberci konat po dvouleté odmlce, jde o nejnavštěvovanější festival v kraji. Při posledním ročníku v létě před třemi lety přišlo do areálu ve Vesci přes 40 tisíc diváků. Letos je festival orientovaný výhradně na českou a slovenskou muziku. Z jiných zemí hudebníky organizátoři neoslovili kvůli nejistotě, jak se bude vyvíjet epidemie koronaviru. Na festivalu od 28. do 31. července vystoupí prověřené hvězdy tuzemské scény a zároveň na něm oslaví významná jubilea legendy české a slovenské rockové muziky. Kulatiny má Olympic, jeho frontman Petr Janda, Arakain i Paľo Habera se skupinou Team.

Jubilejní 20. ročník letos čeká taneční open air festival Macháč, který se bude tradičně konat na písečné pláži Klůček u Máchova jezera. Tentokrát to bude 19. a 20. srpna. Organizátoři na webu festivalu uvedli, že po devíti letech se do České republiky vrátí nizozemský DJ a producent Afrojack, který patří mezi nejúspěšnějších hitmakery poslední dekády a bude zároveň pátečním headlinerem. Vrcholem sobotního programu by mělo být vystoupení berlínského producenta Paula Kalkbrennera.