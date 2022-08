Ve dvou tocích na Liberecku uhynulo několik tisíc ryb, příčina neznámá

Není to první hromadný úhyn ryb v této lokalitě. „Stalo se nám to už mnohokrát, nikdy se nenašel viník,“ uvedl pro MF Dnes hospodář místní organizace Českého rybářského svazu v Hodkovicích nad Mohelkou Aleš Böhm. Výši škody nedovede Böhm zatím vyčíslit. Mezi uhynulými rybami převažovali pstruzi, byli tam ale i lipani podhorní, vranky obecné a další druhy. Jejich navrácení do vodního toku bude trvat několik let. „Vysazujeme tam původní formu pstruha potočního, který je považovaný za nedostatkové zboží. Je těžké ho sehnat a vypěstovat v takové míře, aby se to dalo během chvilky zase do pořádku,“ dodal Böhm.