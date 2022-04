Vstup do Severočeského muzea v Liberci zůstane zdarma i po 30. dubnu

Vstup do Severočeského muzea v Liberci zůstane zatím do konce roku zdarma, původně měl experiment v sobotu 30. dubna skončit. Návštěvníků ale přibylo a lidé se do expozic vracejí, zatím proto bezplatný vstup zůstane, návštěvníci budou platit za komentované prohlídky nebo doprovodný program.

Vstup zdarma zavedla krajská příspěvková organizace loni v květnu, kdy se po téměř tříleté rekonstrukci Severočeské muzeum otevřelo veřejnosti. Model se osvědčil, za osm měsíců do konce loňského roku novými expozicemi o přírodě Jizerských hor, regionálních dějinách Liberce nebo o uměleckých řemeslech Evropy prošlo 28 900 návštěvníků což byl rekord. „Zaznamenali jsme nejen nárůst návštěvnosti, ale také se lidé vrací a vrací se celé rodiny, a to si myslím je tím hlavním smyslem,“ doplnila náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

Bezplatný vstup otevřel podle Vinklátové muzeum i lidem, kteří by si to kvůli nízkým příjmům dovolit nemohli. O jeho rozšíření se ale zatím neuvažuje. „Muzejní prostředí je konzervativní, pokus udělalo muzeum v České Lípě, ale tam se to dobrovolné vstupné příliš neosvědčilo,“ řekla Vinklátová. Třeba v botanické nebo zoologické zahradě tento model podle ní použitelný není. „Tam to není možné, mají velmi nákladný provoz a jsou ze všech našich příspěvkových organizací nejvíce soběstační,“ dodala náměstkyně hejtmana.