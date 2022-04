Liberecké muzeum získalo sochy ze štítu zbouraného Möllerova domu

Poté, co byl Möllerův dům ve druhé polovině 80. let minulého století kvůli plánované výstavbě nového terminálu MHD zbořen, byla čtveřice soch přemístěna do Oblastní galerie Liberec. V jejím dřívějším sídle známém jako Liebiegův palác zůstaly podle Mikuličky ve zcela nevyhovujícím prostředí prakticky až do loňského roku, tedy i po přestěhování galerie v roce 2014 do bývalých novorenesančních lázní, které jsou naproti Severočeskému muzeu.