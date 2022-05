Celý obchvat Frýdku-Místku by se v omezeném provozu mohl otevřít ještě letos

Obchvat, na který Frýdek-Místek čeká desítky let a který se od roku 2018 staví na dvě etapy, měl být podle původních plánů v provozu letos. Nejvyšší správní soud (NSS) ale letos vydal rozhodnutí, podle kterého stavební povolení pro části obchvatu nejsou pravomocná. Vyhověl stížnostem spolku Děti Země, že v dokumentaci pro stavbu není přesně stanoveno, kdy se má měřit hluková zátěž okolí.

„Podnikáme kroky, abychom se co nejrychleji dostali znovu k pravomocnému rozhodnutí,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Pokud by se podle něj podařilo administrativní kroky rychle zvládnout, znamenalo by to rychlé odblokování stavby a v případě její první etapy poměrně rychlé zprovoznění.

Obchvat, který bude dlouhý 8,5 kilometru, bude součástí dálnice D48 a odvede z Frýdku-Místku tranzitní dopravu. Na jedné straně se napojí na dálnici D48 ve směru na Český Těšín a Polsko a na druhé straně na dálnice D56 od Ostravy a D48 od Olomouce. Stát už na obchvatu prostavěl tři miliardy korun, celková cena za obě etapy jsou zhruba čtyři miliardy korun.

„V současné chvíli, díky tomu, že soud nezrušil stavební povolení na některé části D56, můžeme deklarovat, že ještě do konce prvního pololetí jsme schopni de facto zprovoznit severojižní část stavby, to znamená dálnici D56 a část dálnice D48. Od Ostravy na Beskydy by se mělo jezdit už v červnu tohoto roku,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Kupka připomněl, že u druhé etapy obchvatu stavbaři čelí i problémům spojeným se sesuvem půdy. „Tam očekáváme, že pokud to zásadně nezkomplikuje ta administrativní záležitost, tak bychom už v letošním roce tu část zprovoznili alespoň v polovičním profilu, tak aby to mohlo lidem co nejlépe a co nejrychleji sloužit,“ řekl ministr. Poloviční profil znamená, že by se jezdilo v každém směru jen jedním pruhem a nedalo by se tam předjíždět.

Mátl řekl, že v případě druhé etapy stavby obchvatu bylo zrušeno povolení na velké množství stavebních objektů. „Na 30 až 40 procentech stavby se stavět dá. Je ale zhruba 60 procent hlavní trasy, kde povolení zrušeno bylo, a tam se bohužel pracovat nedá, tam probíhají jenom konsolidační práce, abychom zamezili obrovským škodám,“ řekl ředitel ŘSD.

U první etapy obchvatu bylo oproti tomu zrušeno jenom jedno dílčí stavební povolení, které se ale týká napojení D48 na obchvat a několika ramp, což neumožní pustit tam provoz. „Dokud nenabude zpátky právní moc, nebudeme schopni napojit dálnici D48 na samotný obchvat Frýdku-Místku. Ale věříme, že se to povede poměrně rychle vyřešit a že potom budeme schopni poměrně bleskurychle prakticky v řádech dnů stavbu zprovoznit, protože je prakticky hotová,“ řekl Mátl. Připouští, že zprovoznění jen jedné části obchvatu by pro Frýdek-Místek nemělo příliš velký smysl.

„Konáme všechny kroky, které jako město můžeme dělat, zrovna aktuálně dneska jsem se vzdal práva na odvolání v jednom rozhodnutí, tak aby ty lhůty byly co nejkratší, aby se všechno hýbalo dopředu,“ řekl frýdecko-místecký primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Zdůraznil, že pro město je zásadní, aby se obchvat otevřel v celé délce. „Je jedno, jestli to bude v zúženém profilu, ale hlavně v celé délce, aby byl spuštěn co nejdříve, protože Frýdkem-Místem projíždí v místě úplně v centru města, kde je hala Polárka, druhé největší množství kamionů v Moravskoslezském kraji. Občané tím stavem trpí a množství automobilů neustále roste,“ řekl Korč. Město už postavilo dva mosty nad obchvatem, které propojují Místek a rekreační oblast Olešná a jsou plně funkční, dodal.