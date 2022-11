Chátrající budovy Dukelských kasáren v Opavě se začnou měnit na byty

V příštím roce by vedení radnice mělo získat stavební povolení. Práce pak mají začít v roce 2024. ČTK to dnes řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

Opava, která má asi 57 000 obyvatel, nyní vlastní 550 bytů. Výstavba nových v areálu kasáren situaci ve městě pomůže vyřešit jen z části. „Potřeba bytů je mnohem větší. V Opavě se 20 let nestavělo. To chceme změnit. Našim cílem je dostat do města mladou generaci. Aby tady mladí lidé zůstávali a zakládali rodiny,“ doplnil.