Figurka Igráčka v podobě olympionika Jiřího Rašky bude k vidění ve Frenštátě

Pořadatelé od jara 2020 čekali na nový termín, kdy bude možné výstavu zařadit do programu. „Výstava o Igráčkovi se tak v tomto roce konečně dočká své frenštátské premiéry a bude letošní první interaktivní výstavou. Do našeho konceptu velice dobře zapadá,“ uvedla Kalinová.

Výstava bude ve výstavní síni Albína Poláška ve frenštátském Domě kultury k vidění do 24. června od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00 a v soboty od 10:00 do 16:00. Školní kolektivy a větší skupiny by si prohlídky v dopoledních hodinách měly objednat předem. Plné vstupné stojí 50 korun, zlevněné 30 Kč a pro školní výpravy je za 20 korun.