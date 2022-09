Havířov dokončuje výměnu výtahů v městských bytech

„Cílem poslední fáze zahrnující výměnu 25 výtahů za 39,5 milionu korun je zajistit bezpečnější a komfortnější provoz výtahů. Nové výtahy disponují nemálo přednostmi, jsou větší, vejde se do nich více osob, více uvezou, a také jsou rychlejší, ale při provozu mnohem tišší. Jsou řízeny moderním mikroprocesorovým systémem s mnoha bezpečnostními prvky. V maximální možné míře přispějí k bezbariérovému přístupu k bytovým jednotkám. Tam, kde to je možné, dochází ke zvětšení výtahu, takže se do něj vejde invalidní vozík nebo kočárek,“ uvedl primátor Josef Bělica (ANO). Po ukončení projektu tak ve městě bude celkově vyměněno 139 výtahů.