Havířov zprovoznil třetí sběrný dvůr. Jeho vybudování stálo 13 milionů korun

Dosud ve městě mohli lidé odpad vyvážet do dvorů v Karvinské a Jarošově ulici, které ale bývaly nárazově přetížené a kvůli naplnění kapacity musel být v posledních letech jejich provoz několikrát omezen. „Při budování areálu v Selské ulici jsme využili nejnovější trendy. Jedná se zejména o možnosti edukace a třídění, aby bylo možné co nejvíce odpadů následně využít. Zároveň jsme areál upravili tak, že je dobře zakomponován do prostředí, aby co nejméně rušil okolí,“ uvedl provozní náměstek havířovských technických služeb Václav Zyder.