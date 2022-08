Havířovská nemocnice uvedla do provozu nové radiodiagnostické vybavení

Nemocnice za 33,5 milionu korun zakoupila CT skener, špičkový digitální rentgenový přístroj, mobilní radiografický systém a mobilní C-rameno. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Irma Kaňová.

Tato nová a moderní zařízení podle ní zvýší možnosti, rozsah, kvalitu a komfort vyšetření pacientů. „Nemocnice Havířov nabízí pacientům stále kvalitnější péči. Stačí se podívat, co se podařilo vybudovat za poslední čtyři roky. Nemocnice investovala do přestavby pavilonu psychiatrie nebo např. do rekonstrukce rozvodu mediciálního kyslíku. Blíží se rekonstrukce čističky odpadních vod. Plánujeme změny na dětské JIP,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).