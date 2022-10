Knihovna Třinec chystá Festival svobody

„V několika málo minulých měsících čekalo demokracii v České republice několik zatěžkávacích zkoušek, které nepolevují. Nejpalčivěji se jedná o epidemii covidu, válku na Ukrajině a z ní vyplývající energetickou krizi, vlnu zdražování či lavinu dezinformací všeho druhu. Právě proto vznikla myšlenka pořádat v Třinci festival, který by demokracii přímo podpořil.,“ uvedla Majerová.

Festival se bude konat 11. a 12. listopadu a vystoupí na něm osobnosti z různých oblastí. „Podporovat demokracii je potřeba, i když naší ambicí v tomto případě není přesvědčovat padlé frustráty, ale být podporou pro ty, kteří ji stále ctí jako hodnotu. Chceme jasně a nahlas říct, kde je svoboda, ale také kde končí. Zdůraznit její principy a vymezit se vůči tomu, co ji ohrožuje,“ uvedl organizátor festivalu a vedoucí knihovního oddělení pro dospělé Třinec Martin Čadra.

Dodal, že festival je určen pro všechny, kteří vnímají hrozby Ruska, hybridní války i populismu. „Je to příležitost k setkání s podobně smýšlejícími lidmi. Díky hostům, kteří přijali naše pozvání, dostanou návštěvníci jak odpovědi na své otázky, tak i energii. Setkají se s osobnostmi, které třeba sledují a mohou se jich zeptat více do hloubky na něco, co je zajímá,“ doplnil Čadra.