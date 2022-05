Kvůli opravě železnice budou na Frýdecko-Místecku jezdit náhradní autobusy

Dodal, že lidé by se ale měli připravit na to, že náhradní autobusy budou vyjíždět o několik minut dříve tak, aby tyto spoje navazovaly na vlaky. „I přes výlukový jízdní řád by případná zpoždění vlaků po projetí vyloučeným úsekem měla být minimální, v řádu jednotek minut,“ podotkl Podstawka. Lidé by si ale před cestou měli spoje raději zkontrolovat.