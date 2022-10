Ministerstvo zdravotnictví podpoří vznik oboru stomatologie v Ostravě

Děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar uvedl, že fakulta pokračuje v přípravách oboru. „Probíhá obrovské množství výběrových řízení na různé laboratorní vybavení, paralelně se ve fakultní nemocnici rekonstruují prostory, připravujeme centrum s trenažéry. Doufáme, že v září příštího roku by mohli nastoupit první studenti,“ uvedl Maďar. Dodal, že fakulta pracuje i na personálním posílení oboru tak, aby splnila vše potřebné. „Pracujeme na tom velmi intenzivně, je to pro nás priorita číslo jedna. Věříme, že to dobře dopadne,“ řekl děkan. Akreditační spis chce univerzita ještě před jeho předáním NAÚ doplnit o některé nové údaje. Po jeho doručení NAÚ by rozhodnutí mohlo podle děkana padnout maximálně do čtyř měsíců.