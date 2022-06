Moravskoslezský kraj získal dotaci na provoz center duševního zdraví

Kraj od ministerstva zdravotnictví dostal 20 milionů korun, z této dotace bude letos platit provoz sociální části center, zdravotní část pak hradí zdravotní pojišťovny. „Zdraví duše je stejně důležité jako zdraví těla. Je určitě dobře, že se péče o duševní zdraví dostává do popředí zájmu. Duševnímu onemocnění navíc nejčastěji podléhají mladí lidé do 24 let, je proto potřeba psychické potíže co nejdříve odhalit a co nejúčinněji řešit,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Navrátil (KDU-ČSL).