Nájemné v městských bytech Bohumín se nezvýší, vzrostou ale zálohy za služby

Většina městských bytů je však napojená na centrální zásobování teplem, a zdražení by tak nemělo být výrazné. Nájemníci si připlatí částku v řádu stokorun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.

„Na základě řady společných jednání s dodavatelem tepla jsme dospěli k tomu, že letošní zima by pro obyvatele našich městských bytů neměla být finančně nijak dramatická, což je ve srovnání s ostatními městy v podstatě zázrak. Víme o případech z jiných lokalit, kde lidé v nájemních bytech platí třikrát i čtyřikrát více než doposud,“ řekl starosta Petr Vícha (ČSSD).

Podle něj má město zajištěno výhodné zásobování svých bytů teplem z dětmarovické elektrárny, a to na základě koncesní smlouvy platné až do roku 2030. Do úpravy záloh na služby se kromě mírného navýšení ceny za teplo promítne také nárůst ceny elektřiny, za kterou bude Bohumín od ledna platit o 100 procent více.